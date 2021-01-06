春節將近，旅外台人將返鄉，但像台北市等都會區，1月下旬已預約不到防疫旅館。交通部長林佳龍今日表示，將研議讓居家檢疫者留在家裡，家人外出住一般旅館，並協調各地縣市政府彼此協助，讓空房間充分利用，希望能總量管制，觀光局明天將先邀集六都代表開會，形成調控機制。

林佳龍說，春節前目標增加一萬間防疫旅館房間，指揮中心也有在協調一些防疫中心來利用，交通部也請觀光局研究，除防疫旅館外，入境者要隔離檢疫也可住家裡，讓他家人去住旅館，對我們的壓力也會減輕；此辦法也納入研議中，因現在入境都要先填寫有沒有居住的防疫旅館，有些現在一人一戶居家隔離，對家人不便的地方，希望適當開放讓家人住旅館，將提出方案向指揮中心報告

補助防疫旅館的經費來源，林佳龍說，特別預算有在爭取，針對防疫旅館增加的補助，希望延續過去一間800元，一方面是經費來源爭取政院支持，另外就是增加一萬間防疫旅館，會協調各地方政府來提供。

林佳龍說，現在的情況，跨縣市的防疫旅館如何充分運用，以目前登記的有一萬六千間，使用率差不多五成，可隨著春節來臨，需求現在很多，有些已預期會客滿，跨縣市間希望能彼此協助，若各自為政，就會有空房間未充分利用；畢竟高峰期可能在春節期間，之後又可能會低峰，希望能總量調控，讓各縣市間互通有無，該機制已責成觀光局，明天邀集六都地方政府的代表來開會，形成調控機制。

(中時 )