造橋火車站近10年來旅客進出量逐年增加。（謝明俊攝）

鐵路局在造橋火車站增設東側進出口，將在近期啟用。（謝明俊攝）

造橋火車站新增東側進出口，設計成無障礙坡道。（謝明俊攝）

未來旅客進出造橋火車站可利用新增的東側進出口刷卡出入。（謝明俊攝）

造橋火車站是造橋鄉民重要的交通驛站，由於車站已有超過百年歷史，過去長期來都只有一個車站出口，住在鐵路東側村落的民眾進出車站相當不便，鐵路局因應旅客量增加及鄉民需求，去年利用修建墊高月台的機會，增加東側進出口，並設計成無障礙坡道，預計近期將正式啟用。

造橋火車站早在日據時代1903年開始設站名為「造橋驛」，至今歷史已超過百年，曾在1935年改建車站，目前的車站建築就是當時改建，已有86年歷史，向來是造橋鄉民重要的交通工具之一。

造橋火車站前臨台13甲線平仁路，因過去造橋市區是以台13甲線為主要聯外幹道，所以火車站出入口一直維持只有一個西側車站大門，東側並未設置進出口，使得住在平興村以及東邊村落的民眾進出火車站，只能繞行造橋鄉公所前的交流道，通過鐵路後轉向火車站搭車，路程較遠。

並且，根據鐵路局統計，近10年來每年造橋火車站進出的旅客人數有逐年增加的趨勢，成長幅度明顯，至2018年統計，每天平均有667名旅客進出，在許多鄉民的反映下，希望鐵路局能增開東側出入口，以方便旅客及鄉民進出車站。

經過造橋鄉公所、苗栗縣政府與鐵路局竹南車站會商後，鐵路局核准利用造橋火車站整修墊高月台的機會，增設東側出口，並考慮到方便殘障人士輪椅及幼兒娃娃車通行，將出口做成無障礙坡道，鐵路局並將旁邊空地撥給鄉公所使用，目前鄉公所已整理鋪平成小型停車場，以供民眾接送時暫停車輛之用。

全部工程已在去年底完工驗收，因無障礙設施仍有部分需要改善，將待全部改善後正式啟用，屆時旅客可由東側出口直接刷卡出站。

(中時 )