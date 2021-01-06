2021年亞洲盃男籃資格賽第三階段即將於2月17日在日本東京進行，中華籃協啟動組訓作業，今天宣布24人培訓隊名單，陣中橫跨SBL、PLG各隊戰將，中華隊將於1月12日於晧宇訓練館開訓。

這次中華男籃隊由外籍教練帕克領軍，搭配執行教練鄭志龍、教練許皓程，24位培訓球員涵蓋SBL與PLG兩聯盟，包括台啤蔣淯安、黃聰翰、李啟瑋、黃泓瀚、裕隆周柏臣、李愷諺、九太于煥亞、蘇奕晉、吳曉瑾、台銀謝宗融、蘇士軒、陳昱瑞、富邦勇士曾祥鈞、周桂羽、賴廷恩、簡偉儒、領航猿陳冠全、施晉堯、林正、夢想家李德威、林俊吉、譚傑龍、攻城獅高國豪、李家瑞。

中華男籃隊1月12日報到開訓，1月19日及20日各進行一次訓練，教練團依據三天團隊訓練情形遴選16位球員參加1月30日起的賽前集訓，中華隊預計2月16日赴日本東京參賽，因受疫情影響本階段比賽將採泡泡模式進行，避免各國代表隊染疫風險，返台後本會將安排適當場所供代表隊進行隔離並維持訓練，隔離期滿後可直接返回母隊參加後續賽程。

SBL本來就已預留空間，2月沒有安排賽程，而PLG聯盟則依舊安排了2月賽程，因此，一旦4支球隊的球員被徵招入中華隊的話，勢必會影響到球隊戰力，目前看來富邦勇士與夢想家的影響最大。

至於日本現已鎖國，屆時能否開放各國前往東京參賽都還是未知數，而且日本政府的防疫規定也都有可能變換，中華隊能否順利成行也充滿著變數。

(中時 )