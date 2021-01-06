台中有日租套房業者提供非法居家檢疫住處，遭到查緝，新北市長侯友宜6日表示，新北市會加強查察，沒有按照防疫旅館標準私下接客，查到一定重罰，也歡迎民眾檢舉。

侯友宜說，防疫過程中，居家檢疫是非常重要的關鍵，政府有責任滿足本國人防疫旅館需求，新北目前雖然夠，但因應春節，今天去洽談180間，年底可再新增310間，滿足新北市民並支援離島。

據了解，違法提供日租套房做防疫旅館，業者最重可罰80萬，民眾更可罰到100萬元。

(中時 )