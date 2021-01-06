國際疫情嚴峻，台灣邊境防疫大緊縮，尤其目前居家檢疫要求1人1戶，適逢春節將至，全台防疫旅館大爆滿，指揮中心今天宣布考量，開放1500至2000間集中檢疫床位供海外國人使用，但目前由於印尼移工持續暫緩來台，勞動部掌握的1700床集中檢疫床位僅使用489床。
從去年3月17日起，所有入境的社福移工、返鄉再入國的產業移工均要入住集中檢疫床位，在11月時屢屢傳出移工集中檢疫床位不足，導致移工引進大卡關，一度要用抽籤、簽證順序等排隊，勞動部因此爭取到共1700床集中檢疫床位，但在去年12月時因為疫情，我國因而宣布暫緩印尼移工來台。
勞動部勞動力發展署跨國勞動力管組副組長蘇裕國表示，此次新增的床位不影響既有床位，目前勞動部共掌握1700床集中檢疫床位，到今天為止，有489人入住集中檢疫所、大多為社福移工，此外，還有3209名從越南、泰國來台的產業移工目前大多入住在防疫旅館。
(中時 )
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