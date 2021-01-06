中研院前院長李遠哲昨（5）日表示，若在安全標準內，萊豬對健康影響不大，引發批評。對此，前衛生署長楊志良直呼「頭殼壞去」，且進口萊豬台灣人卻不敢吃，根本是在破壞台美關係，懷疑其中有「貓膩」。

楊志良今與台北市議員羅智強一同搭乘「反萊豬」公車，對於李遠哲言論，他直言「頭殼壞去」，指出乙型受體素是WHO公認有毒的東西，人不能用，為何拿來做飼料？至於李遠哲說硝酸鈉有毒，大家也都在吃，楊志良表示，那是要防腐不得已，很多癌症就是「這裡加一點，那裡加一點」。

政府開放萊豬，台灣人卻不敢吃，楊志良說，蔡英文就是在妨礙台美關係，質疑其中一定有貓膩，民進黨高層有人跟專門用萊劑養豬大戶勾結，「我已經講好幾次了，到今天為止綠營沒有人反應」，否則幹麻妨礙台灣人買美豬，這政策不是莫名其妙嗎？

過去10幾年來，台灣都是進口不含萊劑的豬肉，楊志良表示，自己也贊成沒有萊劑的牛肉，且美豬和萊豬是兩回事，美國養豬廠80%都不用萊劑，現在台灣卻開放萊豬，搞得大家都不吃美豬，連帶台豬拚命漲價，變成大家都吃虧，美國人也生氣。

(中時新聞網)