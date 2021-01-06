冷氣團與寒流接連到來，讓溫泉飯店業者業績直線成長，也成為同業間競相邀約合作的重要標的。北投大地酒店與台北喜來登大飯店推出「喜來大地」暖湯二泊住房專案，讓遊客在嚴冬寒流中享受北投白磺溫泉的滋潤療癒，只要$10999即享二晚五星飯店雙人住宿與兩日早餐，還有前5組限量升等房型。

北投是全台歷史最悠久溫泉鄉，富有人文與歷史感，坐落於此的大地酒店提供旅客有「美人湯」之稱，對皮膚有滋潤效果的天然白磺溫泉，在旅客洗浴身心疲憊之餘，也可尋訪日式歷史建築梅庭、溫泉博物館、美麗的綠建築北投溫泉博物館，以及地熱谷，來趟溫泉人文小旅行。

這次合作的兩家五星級飯店，同時也有堅強的美食餐廳供遊客消費，包括大地酒店館內知名的川湘料理奇岩一號中餐廳、義法料理喜歡廳以及日本shabu shabu小火鍋；而台北喜來登則除了早餐提供每客700元的十二廚自助餐，館內還有包括米其林餐盤推薦的粵菜餐廳辰園，拿坡里認證的比薩屋，泰菜SUKHOTHAI，以及主賣川揚麵食、蘇杭料理的米其林二星請客樓，讓遊客有更多優質美饌選擇。

本專案價格10999元，內容包括台北喜來登提供舒適／豪華客房住宿一晚、十二廚餐廳早餐兩客。位於繁華市中心且交通便利的喜來登飯店，也提供每日限量前五間訂房升等首席客房（原價差$2000），並贈送客房內熱門電影免費無限暢影，免費使用館內健身房、三溫暖等設施。

北投大地酒店則提供奇岩客房住宿一晚，同樣包含前五間限量升等房型，義法料理喜歡廳半自助早餐兩客，以及Happy Hour，還加贈90分鐘以上SPA芳療500元抵用券，同時也有館內健身房、活水區，還有大眾風呂溫泉供房客免費使用。

旅客可自行選擇任一飯店入住後，在櫃檯時就會領到另一家飯店的住宿券，並自行於有效期間內向另一家飯店訂房入住。本專案銷售日期自今年1月1日起至3月31日，住宿期限則為5月31日止。

(中時 )