去年台灣南部缺雨，56年以來首次豐水期沒有颱風過境，曾文、烏山頭水庫合計蓄水量不足，今年嘉南一期稻作停止供灌，部分農民關心春季雜作是否供灌，農田水利署嘉南管理處表示，最遲農曆年前會公布是否供灌。

農水署嘉南管理處表示，嘉南地區春季雜作面積達4萬多公頃，計畫用水為6000萬噸。但曾文、烏山頭水庫合計蓄水量目前只剩1.5億噸，蓄水率為26％，若要兼顧農業民生用水，得視春節前是否有雨水挹注。

此外，位於台南市官田區的葫蘆埤，新化區的虎頭埤秋冬之際水位滿滿，湖中小橋涼亭倒影，吸引遊客流連。

葫蘆埤主要水源來自烏山頭水庫，肩負下營區中營、麻豆區北勢寮供灌任務，由於今年一期稻作停灌，加上附近菱角田採收後田水回放葫蘆埤，因此葫蘆埤水位保持在高水位，水門設有自動監測回報系統，水位過高時可將埤塘的水排至曾文溪。

虎頭埤的水源主要來自中興大學新化林場集水區內小溪，水源不斷注入，虎頭埤也接近滿水位，新化區虎山小組灌區不至停灌。

農水署嘉南管理處表示，台南轄區共有25口埤塘，其中最大的就是古稱番子田埤的葫蘆埤，蓄滿有93萬噸水量；其次為後壁上茄苳埤，蓄水量最大60萬噸；第3大為歸仁區下湖埤，滿水位是46萬噸，總蓄水量達500萬噸，對蓄洪、調節用水友相當大的支援功能。

(中時 )