今年櫻花季即將開跑！交通部公路總局於５日分享武陵農場櫻花季交通疏運計畫，宣布今年從大年初一(2/12)到3/1一連18天將實施交通管制，期間內每日進場人數上限6,000人，為避免車潮阻塞，並達到人車分流等疏運目標，今年也規劃多條分別從台北、宜蘭等地出發的公共運輸路線，由國光客運等業者協助接駁服務規劃。

KLOOK為國光客運今年武陵賞櫻專車的官方指定合作夥伴，更是賞櫻專車獨家線上通路，6日中午12點起將於線上同步開賣接駁車票，出發地點包括國光客運台北車站、台北市府轉運站、宜蘭轉運站、羅東轉運站和三星鄉綜合運動場，票價比照至國光客運窗口購買費用，最低從520元起；想要搶先預訂武陵賞櫻專車的旅客，可以直接在KLOOK App或頁面上預訂來回接駁服務，免出門排隊就能輕鬆卡位櫻花季美照 。

國光客運武陵賞櫻專車交通路線圖。（KLOOK提供／黃慧雯台北傳真）

今年不能出國賞櫻去，預期武陵農場將成為春節一大熱門景點，新落成的「京華橋」更是最吸睛的賞櫻亮點，京華橋串通了武陵農場兩大賞櫻私房景點「隘口櫻花林」、「兆豐櫻花園」，旅客再也不用像過去一樣人車爭道，可以輕鬆漫步欣賞浪漫的櫻花花海，從兆豐橋進入茶園步道到達「觀月亭」，觀月亭屬武陵農場最高處，可以俯瞰整個武陵櫻花園粉嫩的粉紅佳人櫻花，是來到武陵農場必訪景點，再由新建的京華橋跨過七家灣溪，回到武陵路上。

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