砷化鎵代工龍頭穩懋（3105）2020年12月合併營收22.99億元，連7個月走高並再度創去年單月新高，月增0.98％，年增則扭轉衰退局面、轉正成長0.37％，2020年第四季營收達68.17億元，年減1.25％、季增5.08％，2020年全年營收達253.67億元，年增18.8％。

全訊去年營收7.06億元 創歷年新高
上銀2020年12月合併營收創近17個月新高

(工商 )

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