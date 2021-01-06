穩懋去年12月營收攀峰 全年營收破250億 15:392021/01/06 工商 方歆婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 砷化鎵代工龍頭穩懋（3105）2020年12月合併營收22.99億元，連7個月走高並再度創去年單月新高，月增0.98％，年增則扭轉衰退局面、轉正成長0.37％，2020年第四季營收達68.17億元，年減1.25％、季增5.08％，2020年全年營收達253.67億元，年增18.8％。 全訊去年營收7.06億元 創歷年新高 上銀2020年12月合併營收創近17個月新高 (工商 ) #穩懋 #全年營收 #月營收 #攀峰 #砷化鎵代工 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亞德客去年營收191億 創新高 04:102021/01/06 證券．權證 葡萄王12月營收創新高 16:102021/01/06 財經 鮮活 去年營收歷史次高 04:102021/01/06 證券．權證 華新科12月營收月減5.2％ 全年營收年度第三高 15:292021/01/06 財經 勤凱2020年營收12.14億元 創歷史新高紀錄 16:092021/01/06 財經 健椿2020年12月營收1.21億元 創單月新高 11:112021/01/06 財經 《造紙股》榮成上季稅前獲利近2年高 去年營運低檔反彈 13:242021/01/06 財經 群電Q1營收 看增兩成 04:102021/01/06 證券．權證 《航運股》空運嘯風 中菲行上月營收登次高 11:082021/01/06 財經 《食品股》鮮活2020年合併營收34.8億元 歷史次高 08:012021/01/06 財經 明基材誠美材 去年Q4營運攀峰 04:102021/01/06 證券．權證 財經熱門新聞 台股爆4300億天量 散戶嚇死 專家11字斷言後市 - 財經 缺櫃目前無解 陽明老總認了 - 財經焦點 - 中國時報 澳洲求和陸善意回應？今年度羊毛進口量配額上調5％ - 財經 「最美副董」鬥輸吳家公主 爆李紀珠閃辭新光金內幕 - 財經 遭歐美拖累 陸經濟強復甦沒用 世銀：失去10年來臨 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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