伴隨出貨推進，材料-KY（4763）2020年12月營收2.31億元，年增9％，第四季營收6.65億元，年增10％，季成長7％，創歷史新高；全年營收23.53億元，年成長8％，為上市來新高。

材料-KY表示，由於絲束需求維持強勁，醋片也已有相當數量訂單陸續談妥或贏得標案，搭配新產能開出，2021年營收更上層樓。

此外，上緯投控（3708）因出貨趨緩，2020年12月營收9.43億元，月減27.65％，但仍年增58.22％；第四季營收季增13.26％、年成長107.03％。2020年營收98.78億元，年增60.53％，單季及全年營收均改寫歷史新高。

上緯投控認為，中國陸上風電補貼去年底結束，短線陸上風電建置需求可能下滑，但海上風電補貼並未結束，且中國政府提出「十四五計畫」，對風電建置目標相當積極，中長線風電需求仍看好。

上緯預期，2021年環保耐蝕樹脂出貨量約年增10～20％；風電葉片樹脂在兩岸風電、歐洲、印度訂單支撐下，出貨量約可成長10％；碳纖複材在風機客戶預浸布、拉擠碳板出貨放大，有望年增8成。

材料-KY2020年絲束營收佔比72％、醋片28％。目前絲束廠規劃新增一條絲束產線，預期上半年量產，絲束總年產1.6萬噸。

此外，材料-KY也計畫擴充醋片產線，預計2021年底新增5千噸產能，醋片總年產達3萬噸。6萬噸醋酐新廠預計第二季完工，除自用降低及穩定生產成本，也有機會少量外賣。

材料-KY指出，因應未來營運成長，預計擴建絲束廠，新增5千噸產能，正洽談購置土地廠房等事宜，目標今年啟動。

(工商 )