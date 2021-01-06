立法院民進黨團今提出召開臨時會提案，規畫1月11日開始至1月31日為止召開臨時會，除處理總預算等3大預算案，並計畫12日至18日加開委員會，審查國營預算。面對國民黨團揚言將嚴審預算，每位委員將提出50案，民進黨團除未排法案外，甚至把周六、周日納入議程，不排除加開院會，臨時會確認議程仍待立法院長游錫堃召集朝野協商後確認。

根據民進黨團提案內容，11日舉行上午談話會、下午第一次會。周二至周四外交、經濟、財政、司法四個委員會審查營業基金或非營業基金。15日至31日舉行院會，其中23、24、30、31日正逢周六日，預計加開院會處理預算案。

民進黨團提案指出，有鑑於預算案是維持國家機關正常運作所不可或缺，也是政府推動各項施政計畫與建設所需的財政資源，負有導引經濟發展、影響景氣循環功能，去年因疫情蔓延重創全球經濟，政府除積極守住疫情，亦須透過整體預算資源妥善分配，加快擴大公共投資帶動成長，以減緩疫情對國內生活與經濟造成之衝擊，加快擴大公共投資帶動成長，藉以保障民眾福祉並提升國家競爭力，因此依憲法與立法院組織法提請召開臨時會。

民進黨團提案議程，排定審查中央政府總預算（含附屬單位預算營業及非營業部分）、前瞻三期特別預算案，僅審理預算案，未排任何法律修法草案。

對此，民進黨團書記長莊瑞雄表示，為應付國民黨提案海戰術，只好連假日都排入議程，加班處理預算案。

(中時 )