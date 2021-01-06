富邦金併日盛金踢到鐵板！日盛金估收購的合理價格區間應在13.89～15.71元，但富邦金僅以13元進行收購；針對日盛金(5820)董事會建議股東就是否應賣應審慎評估，富邦金(2881)今天重申此次公開收購案可望創造日盛金控股東、客戶、員工三贏，懇切呼籲日盛金控股東響應，把握公開收購期間參與應賣。

日盛金目前外資持股比約為74.49%。受到併購消息，股價也在短線由面額10元左右上漲到12.8元。但日盛金5日召開董事會，以三大理由出具不贊成富邦金公開收購日盛金的意見。其中更出具日盛金所委任會計師事務所的鑑價結果，指出收購的合理價格區間應在13.89～15.71元：「富邦金的出價連下緣都不到」，並直接點名對「員工權益照顧說明空泛」，因而反對收購。

對於日盛金控股東，富邦金控以相較公告日(12/18)前20個交易日均價溢價率24.8%之每股13元進行公開收購，富邦金強調以公平且一致性之條件，提供日盛金控大小股東實現投資獲利的機會。該案公開收購價格由安永會計事務所出具價格合理性意見書，對日盛金控的股東及富邦金控而言均屬合理範圍，且溢價符合台灣過去幾年所有公開收購之市場行情，也與亞太區金融同業併購取得控制溢價相當。

對於日盛金控之客戶，富邦金控期盼能結合集團資源與多元服務平台，提升服務的廣度與深度。對於日盛金控員工，富邦金控重申，公司一向視員工為最重要資產，將保障員工工作權益，提供更大的發揮舞台，期盼共同參與富邦金控未來成長。

富邦金控懇切呼籲，日盛金控股東支持此次公開收購案參與應賣，共創多贏。

(時報資訊)