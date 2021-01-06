以經營手搖飲品牌「歇腳亭」崛起的聯發國際(2756)將於明（7）日登錄興櫃交易，每股參考價132元。雖然去年營運受新冠肺炎疫情影響，但下半年營運已逐步回溫，未來將透過提升營收及獲利成長、積極擴大規模、拓展新事業3大策略，持續衝刺營運成長動能。

聯發國際1992年以創立「歇腳亭」起家，透過加盟方式於全台連鎖發展，2010年進軍香港展開國際布局，截至去年11月已進軍全球16國、門市超過323家。2018年跨足餐食領域，陸續開出自創馬來西亞餐廳品牌「MAMAK檔」及「甘榜馳名海南雞飯」。

歇腳亭在2010年插旗香港後，2011年進軍杜拜，並陸續簽訂澳洲、汶萊、馬來西亞代理合約，拓展東協市場。2013年進軍美國及加拿大市場，2019年與日本迴轉壽司品牌壽司郎聯名合作，於500間壽司郎門市販售「會發光的珍奶」引爆話題。

聯發國際去年與壽司郎合資設立子公司日本歇腳亭，由壽司郎持股70％、聯發國際持股30％，同年8月於東京新宿丸井百貨本館開出首店，搶占日本茶飲市場商機。今年則攜手義美合作推出「紅豆粉粿珍珠冰棒」，亦創下百萬銷售佳績。

聯發國際目前實收資本額1.31億元，2018、2019年營運成長動能顯著增溫。2019年合併營收9.88億元、年增達40.89％，雖受業外轉虧干擾，歸屬母公司稅後淨利1.17億元、年增24.78％，雙創歷史新高，每股盈餘（EPS）9.89元。

受新冠肺炎疫情衝擊，聯發國際去年上半年合併營收2.76億元、年減35.75％，毛利率43.77％、營益率3.36％，較前年同期46.59％、14.34％驟降。加上業外顯著轉虧0.32億元，拖累整體營運轉虧，歸屬母公司稅後虧損0.21億元、每股虧損1.64元。

不過，隨著下半年營運逐漸回穩，聯發國際去年前11月自結合併營收5.8億元，雖仍年減35.54％，但毛利率47.51％、營益率11.94％已較上半年明顯彈升，帶動稅後淨利0.18億元、每股盈餘（EPS）1.4元，較上半年顯著轉盈。

歇腳亭截至去年11月底全球共323家門市，在疫情衝擊下仍淨增2家。其中，以美加合計達115家最多、東南亞95家居次，香港48家、澳洲45家、台灣10家、新加坡7家，其他共3家。當中又以美加達48％、香港達20％為營收貢獻主力。

展望後市，聯發國際董事長鄭凱隆表示，將主攻美國、東南亞及台灣市場，拓展歐洲及進軍全球各領域量販通路布局。其中，美國已進軍17州、共104家門市，目前已簽約10家、15家裝修中，全部開出後將完成進軍20州、達近130家門市。

同時，聯發國際維持「根留台灣、獲利全球」策略，持續創造孵化台灣流行飲品、海外市場跟隨上市，複製美中至美西的發展獲利商模，加強跨業通路發展及商品開發，亦將透過品牌通路跨業合作開發聯名販售，藉此拓展新事業，盼建立下個可授權發展的成功商模。

(時報資訊)