台北市政府勞動局今天公布違反勞動法令業者名單，共111家企業違法遭罰，其中同屬中興巴士集團的中興大業巴士與光華巴士讓駕駛違法超時工作，兩家共遭罰466萬元。

勞動局科長陳昆鴻表示，中興大業巴士與光華巴士同屬中興巴士集團（中興大業巴士暨關係企業），業者已釋出善意放棄訴願，並帶著主管來溝通，承諾會改善，勞動局了解業者最大的困難就是缺工，將與公運處一起協助，保障勞工與乘客的權益。

陳昆鴻說，這次中興大業一共違反6項勞動法令，其中最嚴重的是「延長工作時間超過法令規定」，由於這是業者5年內第7次違規，因此裁處最高新台幣100萬元罰鍰，6項違規共罰242萬元，是本次遭罰金額最高的企業。

他表示，光華巴士同樣違反6項勞動法令，違規次數最多的也是「延長工作時間超過法令規定」，已是第6次違規，裁處100萬元罰鍰；「勞工連續工作四小時，應給予三十分鐘休息時間」則是5年內第5次違規，因此裁罰80萬元，6項違規共罰224萬元。

罰鍰金額排名第3的台大醫院共違反3項法令，陳昆鴻說，台大醫院在「延長工作時間超過法令規定」和「延長工作時間未依規定加給工資」都是5年內第3次違規，本次共遭裁罰62萬元罰鍰。（編輯：李亨山）1100106

(中央社)