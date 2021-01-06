桃園市衛生局於五月天演唱會查獲7名民眾違反自主健康管理期規定，為考量違規者參加大型人潮擁擠演唱會，已提升他人感染風險，處4名仍有1日始解除自主健康管理的民眾3萬元罰鍰、另3名仍有3日始解除的則處以7萬元罰鍰。

中央流行疫情指揮中心2020年12月22日公告居家隔離、居家檢疫、自主健康管理期間者，不得前往參與大型集會活動，衛生局在五月天演唱會查獲7名民眾違反自主健康管理期規定，並依自主健康管理期屆滿的日數開罰。

五月天去年12月31日至今年1月2日於桃園市連續舉辦3場大型演唱會，桃園市政府派出防疫督導小組前往現場稽查，並查獲7名民眾違反自主健康管理期規定，進入大型集會活動，防疫督導小組除現場勸離民眾，並已依傳染病防治法加重處以罰鍰，衛生局呼籲民眾落實自主管理，切勿以身試法。

衛生局說明，依傳染病防治法規定，居家隔離及檢疫者，應於隔離及檢疫期滿後，再進行7天的自主健康管理，如有違反規定者，可依法分別處以6至30萬元及1至15萬元罰鍰。

此次違法參加演唱會活動的民眾皆屬居家檢疫後自主健康管理對象，衛生局考量違規者參加大型人潮擁擠演唱會，長時間且近距離接觸不特定人，已提升傳染他人或社區感染風險，依自主健康管理期屆滿日數的風險，處以4名仍有1日始解除自主健康管理的民眾3萬元罰鍰、另3名尚有3日始解除則處以7萬元罰鍰。

衛生局重申，尚未解除自主健康管理者民眾，務必確實配合防疫政策相關規定，勿擅入大型集會活動，如有違反規定者，將從重從嚴處辦，切勿心存僥倖。另也提醒參加活動的民眾，務必遵守各項防疫規範，包含參加活動帶手機，全程戴口罩、禁止飲食及配合實聯制等措施。

(中時 )