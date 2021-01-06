天氣漸冷進入棗子的產期，埔里的棗子產量雖非大宗，但品質一流，顆顆大如蘋果，且口感鮮甜，皮薄多汁咬起來清脆可口。棗農林啟川、楊惠敏說，埔里的氣候和土壤，十分適合蜜棗生長。

冬天是棗子的產季，供應期約在12月至隔年4月，在棗農的努力下，多年研育及選拔品種，加上精緻管理及疏果技術，台灣棗粒粒碩大，有「台灣蘋果」美稱，富含多種維生素及膳食纖維，深受國內民眾喜愛外，2020年的外銷量更有742公噸。

埔里水果生產合作社理事主席林啟川說，埔里日夜溫差大、水質又好，適合生產蜜棗。他的栽種方法相當獨樹一格，剛從台南跑到埔里種棗子的第一年，他幾乎不管理棗田，觀察棗子在埔里土地的生長情形；第二年才開始一步步的除草、整田，找到種出鮮甜棗子的方法。他也謙虛的說，不是他技術好，是埔里的好山好水，成就蜜棗的口碑。

埔里水果生產合作社監事主席楊惠敏說，目前合作社多接大宗企業訂單，許多人一嚐到蜜棗的好滋味紛紛下訂，銷路相當好。

農委會農糧署建議民眾選購棗子時，以果蒂周圍平滑無皺折為主，果型飽滿，外表具光澤呈淺綠者為宜，採買後可直接食用，或放入塑膠袋中密封冷藏以保持新鮮風味。

(中時 )