新北淡水日前發生一起鐵捲門壓人的事故！一名亞太電信男員工在鐵捲門還沒完全升上去時，貪快進入店內，沒想到下秒鐵捲門竟瞬間掉落，男員工遭重壓，整個人被「對半折」壓在門下不停掙扎，路過民眾見狀趕緊上前幫忙，協助他脫困。

從曝光的監視器畫面可見，一名亞太電信男員工感應了鐵捲門開關，但鐵捲門還沒完全升上去，他就壓低身體進入店內，沒想到下秒鐵捲門竟瞬間掉落，男員工直接被重壓在下，整個身體被「對半折」且不斷掙扎，約過了17秒，路過民眾見狀趕緊上前將鐵門拉住，協助男員工脫困。

根據《ETtoday財經雲》報導，亞太電信表示，此事發生於去年10月26日，該名男員工脫困後已前往醫院檢查，僅輕微拉傷，沒有大礙，公司也有給予慰問；事故發生原因為門市鐵捲門故障，全台門市也進行了鐵捲門檢修作業以及安全宣導，亞太電信也強調對於勞工安全相當重視。

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(中時新聞網)