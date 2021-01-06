3名街友住的廢墟民宅入口。（張益生提供／羅浚濱新竹傳真）

3名街友住在廢墟民宅烤火及煮食。（張益生提供／羅浚濱新竹傳真）

3名街友在廢墟打地舖睡覺。（張益生提供／羅浚濱新竹傳真）

竹東鎮東寧鎮二段山坡邊有處廢墟民宅，半年前住進1對街友情侶，有時還會有另1名街友來住，中山里長孫光政發現廢墟冒出陣陣白煙，發現有2男1女在內居住烤火取暖，女的並懷有身孕，縣議員張益生獲知通報社會處協助安置。

張益生說，這對街友原本多在竹東火車站及動漫園區遊盪，之後搬到這處廢墟民宅居住，距離他的竹東服務處只有20公尺遠，到現在才知道還有街友這樣過生活，讓他很汗顏，還好有里長通報。

張益生等人走入廢墟，地上佈滿垃圾，有用兩塊磚頭加木板拼湊成簡易廚房，放上個鐵鍋及一些調味料，40歲的女街友腹部凸起有懷孕現象，女街友說懷孕已1個月，父親會帶她去打掉。

縣府社會處社工說，劉女是列冊街友，有精神障礙問題，育有1名20多歲女兒，2014年曾入康復之家，狀況穩定已結案。

縣議員張益生、竹東鎮民代表范國威及中山里長孫光正到場關心，並贈致禦寒衣物及日用物品，社會處聯繫家屬外並做緊急安置。

(中時 )