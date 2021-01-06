去年12月國內出現一名浙江台商（案719）持陰性證明返台，卻在返台第12天後發病確診，當時指揮中心認定是境外感染，但遭感染症權威、台大兒童醫院院長黃立民指「台商有可能是本土感染」、「旅館可能是破口」的說法，後證實同旅館有確診者案693居住在不同樓層。如今結果出爐，指揮中心揮官陳時中今證實，兩人基因定序幾乎一樣，研判兩株應屬同一系列，但至於是誰傳誰？陳時中強調，對整棟旅館工作人員採檢皆為陰性，無擴散疑慮，宣布結案。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳日前稱案719（本國籍50多歲男性浙江台商）入住的防疫旅館先前沒有任何確診病例，應該是在上海浦東機場感染的機率大，但黃立民隨即指出，該名台商應該是在檢疫旅館被感染。僅隔一日，指揮中心卻證實了其實同時間、同一旅館有兩名確診個案在。

案791住在同一檢疫旅館的確診者為日前公佈的（德國入境者）案693，後者於11月29日入境，住在該旅館六樓，12月3日出現症狀，送醫確診，案791上月22日返台，入境時無症狀、持陰性證明，防疫旅館居家檢疫住三樓期間，12月4日出現發冷及發燒症狀，隔日送醫採檢確診。

指揮中心為此進一步培養該名台商與德國入境者病毒比對後，發現兩人基因定序幾乎一樣，應該是同一株病毒株，同一個系列。不過近一步擴大對其周邊工作人員、同時間住在同地方者都檢查，發現不管是從血液檢查或是ＰＣＲ都是陰性，因此基本上外圍的感染沒有發生，沒有擴散的疑慮，宣布結案。

至於是誰感染給誰？陳時中回：「兩個就很像、你說誰像誰？」重點是周遭都沒有外擴，沒有社區感染的疑慮。

被問到這是否代表發生社區感染？中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，確實是可能性之一，但也有可能是兩人於其他地區分別被傳染。

張上淳表示，若病例數較多較好研判群聚與否，但此案僅有2例，因此很難研判到底是一起感染還是分別感染。張上淳認為，浦東機場於台商返台時曾發生大規模群聚，研判台商在上海機場境外感染的機率較高。至於是否表示旅館中有其他第三者感染給兩人？張也認為，已經對所有旅館人員採檢都是陰性，這個可能性可以排除。

(中時 )