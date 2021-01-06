前新北市長朱立倫今天參加「樂齡自立生活展示中心開幕典禮」，被媒體問及國民黨主席選舉相關問題，朱立倫話鋒一轉，說現在太多新聞炒作國民黨內部問題，他比較關心執政黨趁跨年「三保齊漲」，健保勞保國民年金保險被偷偷調漲，跟立院討論都沒討論，這才是社會跟國民黨要關切的。

國民黨今天成立「公教警委員會」，被外界解讀是國民黨主席江啟臣要拚連任。對此，被視為有力角逐者的朱立倫認為，這樣很好，國民黨有公教警黨部成立，對國民黨爭取更多支持者是好事情，給他們恭喜，希望能爭取更多公教警人員對國民黨的支持。

對於國民黨青年部公布的網路聲量，朱立倫臉書排名黨內第十，落後其他人，朱立倫表示，不用重視聲量，而是要重視聲望，「正評」最重要，如果國民黨有好的評價，要多重視為社會做事情，有好聲望，這比較重要。

媒體詢問前高雄市長韓國瑜聲量仍高於新北市長侯友宜，且傳聞韓國瑜即將開始展開公益活動，是不是代表韓國瑜要再出來了？朱立倫說，以韓的能力或才華，要服務或是要做公益或做什麼都歡迎。

但朱立倫話鋒一轉，強調現在太多新聞炒作國民黨內部問題，他比較關心執政黨開放萊豬的問題，還有最嚴重的，是趁著跨年，民進黨偷偷「三保齊漲」，健保勞保國民年金保險都漲，這些都沒討論過減少浪費跟增加效益，就偷偷漲，讓每個小家庭增加五六千，甚至一萬多的支出。這麼重要的事反倒這個沒經過立法院討論就偷偷漲，「這才是社會跟國民黨要關心的。」

(中時 )