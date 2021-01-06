「藍色小藥丸」威而鋼號稱男性的救星，吃了就能金槍不倒，然而性事專家、美女博士許藍方表示，如果男生連勃起都沒辦法，就算吃再多威而鋼也硬不起來，更提醒威而鋼不能與心血管藥物一起吃，會造成不可逆的傷害。

許藍方在臉書《許藍方博士 Dr. Gracie》指出，男生勃起必須透過性刺激，像是看A片、A書、清涼照片等，產生性慾讓大腦釋放神經傳導物質，傳到脊椎的副交感神經，才能使陰莖海綿體擴張、勃起，而威而鋼只負責「幫助血管擴張」，若男生連勃起都辦不到，吃再多威而鋼也硬不起來的。

許藍方說，不是吃了威而鋼就一定會硬，「如果旁邊一直有人碎念，或是看到老闆照片，沒了性慾就硬不起來，吃再多顆也沒用，對做愛的持久度、次數，也沒有幫助。」她說，威而鋼是輔助勃起的藥物，有可能因為吃了威而鋼信心大增，火力全開，讓性愛次數、品質上升，但主要還是取決於伴侶間的互動。

許藍方說，勃起功能正常的男人，吃威爾鋼反而是浪費藥，不會變特別硬。除了威而鋼以外，威樂壯、犀利士也是輔助勃起的處方藥，一定諮詢泌尿科或慢性病醫師，更不能與心血管藥物、高血壓一起吃，會造成不可逆的影響。

[Dr.She] 威而鋼治百病｜打破你對威而鋼迷思｜沒事別吃當心吃出問題。(翻攝自臉書《許藍方博士 Dr. Gracie》)

(中時新聞網)