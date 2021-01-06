109學年下學期要到台灣就學的境外生計有4489人，對於這群境外生若回台，集中檢疫所量能夠不夠？中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥說，這次會適度做調整，地方政府看過學校準備的防疫宿舍後，也可以允許境外生住在宿舍檢疫。

陳宗彥表示，之前境外生入境主要是以集中檢疫所和防疫旅館為主，這次會適度做調整，地方政府看過學校準備的防疫宿舍，也可以住在宿舍 ，藉此紓解防疫旅館的數量。教育部會研擬檢疫的流程、完整的計畫，報指揮中心後實施。

(中時 )