小空間內有約6個恆溫箱，許姓男子稱是在做蒜頭發酵的實驗，提煉「蒜頭精」。（基隆市議員林旻勳提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市一名許姓男子在暖暖區源遠路某住宅大樓地下室煉製「蒜精」，因排風設備不良，導致整棟大樓飄散臭味，更留有大片白色泡沫狀液體，住戶原先不知情，誤以為在「製毒」，哀聲載道，環保局立即要求機器停止運作，許男也承諾2月底前完成搬遷。

市議員林旻勳表示，去年11月底有民眾反映住宅地下室有異味，一開始先請警方到場察看，確實有蒜頭味，但查不到源頭，同年12月中旬，又有許多民眾紛紛檢舉異味問題，才發覺事態不對勁，立即協同相關局處到場會勘，他說，會勘時，一行人在巷口異味已經撲鼻而來，到了地下室更加難耐，戴上口罩也抵不過惡臭，最終在某處小空間發現源頭，要求市府盡速聯繫許男改善。

市議員林旻勳表示，會勘時，一行人在巷口異味已經撲鼻而來，到了地下室更加難耐，戴上口罩也抵不過惡臭。（基隆市議員林旻勳提供／陳彩玲基隆傳真）

環保局會勘後，立即要求許男停止機器運作，空氣及噪音管制科長李昆達說，進到空間內部發現有約6個恆溫箱，許男稱是在做蒜頭發酵的實驗，提煉「蒜頭精」，但因產生異味導致住戶不適，有違反空污法情事，因此，先行勸導，許男也承諾停工，並在2月搬離。環保局強調，未來會不定期抽查，若再有運作情況，將直接開罰。

暖暖區碇安里長余香慧指出，後續接獲住戶反應，此空間原先是放置電器、機具的小空間，但近日被清空出租，意外成為許男製造蒜精的場所，過程中許男不願讓人查看內部狀況，許多人誤以為是在製毒，相當害怕。此外，臭味更隨著地下水管飄至住戶家中，約100戶住家受害，近日許男雖已停止運作，但地下室仍殘留蒜味，令居民相當無奈。

(中時 )