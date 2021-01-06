NCC於6日表示日前接獲刑事警察局情資，發現Amazing A32手機製程被暗中植入惡意程式，民眾購買或使用該款手機後，恐有被詐騙集團利用該手機門號向遊戲公司申請遊戲帳號、成為詐騙集團的人頭。

由於Amazing A32是力平國際製造，台灣大貼上自有品牌售行販售，台灣大6日第一時間發出聲明，全力配合力平國際，全面召回Amazing A32手機進行安全性軟體升級。

台灣大表示，接獲合作廠商「力平國際公司」通知，由其負責生產製造的「Amazing A32」手機，因強化資安防護需全面召回進行安全性軟體升級，台灣大接獲通報後，承諾將與「力平國際公司」充分合作，全力協助用戶將手機作業系統升級至最新V2.0版本。

台灣大強調，這次「Amazing A32」手機所升級之軟體係採用最新 V2.0版，經送請全國認證基金會（TAF）認證之國家級資安測試實驗室財團法人電信技術中心（TTC）執行檢測，已確認符合台灣資通產業標準協會(TAICS)所公布之《智慧型手機系統內建軟體資安標準》及《智慧型手機系統內建軟體資安測試規範》資安檢測項目，已無資安疑慮。

即日起客戶可透過本公司網站下載V2.0版更新程式，或可以前往本公司各直營門市（1月8日起可至加盟門市辦理），由專人協助進行系統程式更新。此外，台灣大也提供專線服務電話，以手機直撥188或撥打0809-000-852（免付費專線）/02-66062999，按選項5，由客服人員協助處理。

台灣大強調，堅持產品安全與服務品質是該公司奉行的信念與價值，這次配合力平國際召回「Amazing A32」手機進行軟體升級以強化資安防護，公司除嚴肅以對，也將與「力平國際」充分合作，全力協助客戶進行後續事宜。

(工商 )