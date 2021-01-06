桃園市平鎮區南平路二段為平鎮、往返楊梅上下班幾必經路段，民眾陳情該路段與206巷口僅單側畫設黃網狀線，導致巷內住戶進出不易。市議員舒翠玲邀集相關局處會勘，請市府增設交通標線改善問題。

舒翠玲說，南平路206巷為4公尺寬道路，因會車問題無法增設紅綠燈號誌，因此建議市府交通局將南平路二段206巷T字路口雙側都劃設黃網狀線，以利改善206巷內住戶進出不容易的問題。

交通局表示，該路口現況為水利會剛鋪設之柏油，待取得水利會同意劃設黃網狀線後，將派工延伸為雙向道之黃網狀線。

(中時 )