時代力量立委邱顯智透過臉書關心民眾房價負擔能力，遭內政部次長花敬群留言抨擊「時代蟑螂實在有夠髒」。對此，民眾黨立委蔡壁如今出面聲援邱顯智強調，居住是基本人權，政府卻拿來當成政治鬥爭的工具，甚至用「蟑螂」對民意代表進行人身攻擊，「不適格的政務官該下台」。

內政部公布最新房價負擔能力指標，數據顯示六都皆已超出合理負擔範圍。事後，花敬群解讀這樣的數據「本質上不至於太嚴重」，引來邱顯智在臉書上提出質疑。未料，花敬群又親上邱顯智臉書，寫下「時代蟑螂真的有夠髒」的羞辱性字眼。

對此，民眾黨立委蔡壁如今天表示，上月營建署針對社會住宅的租稅問題發出新聞稿，指社會住宅為公有建物，無需繳納房屋稅、地價稅；問題是，《住宅法》明明就規定政府對於社宅地價稅、房屋稅的免稅期限，最多就是10年，營建署明顯是在散布假消息。

蔡壁如說，事後她就此問題質詢花敬群，對方卻是惱羞成怒，無視法律規定堅稱社宅免稅，甚至推說台北市政府的地方自治條例也是如此，「花敬群公然在國會殿堂說謊，理不直還氣很壯，太不可思議」。

蔡壁如強調，「花次長」顯然已經不再是當年的「花教授」，搞雙標說謊，現在甚至還用「蟑螂」對立委進行人身攻擊，已經完全不適格擔任政務官。

蔡壁如說，居住是基本人權，政府卻拿來當成政治鬥爭的工具，呼籲不適格的政務官該下台。

(中時 )