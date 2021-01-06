茄萣區茄萣國中等3所國中小都分別有國樂團或音樂班，長年以來推廣國樂表演不遺餘力，但維持樂團運作需要金錢。在民進黨立委邱志偉協助爭取台電電協金補助後，讓樂團從負債到稍有餘裕，可更換或添購樂器。

茄萣國中、茄萣國小及砂崙國小3所學校針對國樂團發展需求，個別擬訂計畫，並由邱志偉向台電電協會爭取「台電公司促進電力發展營運協助金」補助，申請金額各30萬元。電協會先後核定通過，核發補助。

茄萣國小及砂崙國小的國樂團都有約20年的歷史，從草創初期家長委員家長們有錢出錢、有力出力四處收集樂器、成立後援會，樂團才逐漸成型。

當年茄小家長會長、國樂團創會會長王富民說，國樂可以陶冶學生性情，培養音樂鑑賞能力。在家長齊心合力出錢、到處募款、收集台南學校淘汰的樂器、向樂器行賒帳超過百萬才辛苦的成立國樂團，每次演出，家長後援會也給樂團充分的支援，向心力十足。

王富民指出，國樂團為了籌措經費，在各大宮廟廟會時毛遂自薦尋求演出機會，在地活動也常看到學生們演奏，如今，國樂演出在茄萣已經是雅俗共賞的文藝活動，這幾年在邱志偉的爭取下增加電協金的補助，讓原本寅吃卯糧的國樂團逐漸有了添購樂器的經費，國樂團的經濟壓力減緩許多。

(中時 )