西門子歌美颯將委託金屬中心，規畫西門子在台離岸風場所需之建置，及維運專業人才的進階與客製化課程，並將於1月11日於高雄海洋科技產業創新專區簽訂客製化課程合作意向書。

金屬中心執行西門子歌美颯內部開發的3套離岸風電專業訓練課程，將由西門子歌美颯派人來台培育與認證金屬中心講師，並定期審核專業訓練項目。未來接受此專業課程培育的學員將包含西門子歌美颯運維與建置技師、客戶以及承包商。

這也是西門子歌美颯第1次於亞洲委託外部單位，執行專業客製化課程，將進一步推動台灣離岸風電人才技術移轉，其深具意義備受各界矚目。不僅代表金屬中心具備市場競爭力，提供國際級專業品質的訓練，更深化西門子長期耕耘台灣離岸風電市場的承諾。

2021年1月，西門子歌美颯的訓練設備與師資將可到位，今年全台預估將有70位技術人員接受此訓練。

金屬中心受經濟部能源局委託，籌備及經營位於興達港的海洋科技產業創新專區。其中，海洋科技產業人才培訓及認證中心，更與合作單位Maersk Training 建置國際風能組織（GWO）各項離岸風電課程，包括基礎安全及技術訓練，進階救援及急救訓練、吊車及指引手訓練、葉片修復等專業課程。

(中時 )