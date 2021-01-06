高雄市議員黃捷罷免案將於2月6日舉行投票，高雄市民進黨立委許智傑、多位議員與黃捷，昨（5）日一同召開記者會，除談鳳山建設外，也誇讚黃捷，強調「優秀的議員一個都不能少」，挺捷意圖明顯。對此，宅神朱學恒表示，黃捷應知恩圖報，立即加入民進黨。而民進黨立委許智傑似乎對於黃捷加入民進黨一事「不意外」，樂觀其成。

民進黨大動作聲援黃捷，朱學恒昨在TVBS政論節目《新聞大白話》中表示，面對罷免，黃捷應正面對決，拿出政績、質詢了哪些東西，如何對執政者施予壓力，有做到嗎？有監督陳其邁嗎？如果沒有的話，建議趕快「報恩」立即加入民進黨

朱學恒指出，民進黨這麼多人不計前嫌，連市長陳其邁都出來講說黃捷不錯，怎麼可以不趕快回報，現在還掛無黨籍，真讓大家覺得不怎麼知恩圖報。

黃捷與民進黨立委許智傑、多位議員，5日在高雄市議會召開記者會。（圖／摘自黃捷臉書）

據《聯合報》報導，有高雄地方人士透露，黃捷從政與民進黨息息相關，當初退出時代力量，就傳出海派市議員林智鴻邀她合作，近期海派立委趙天麟也以黨部主委力挺。許智傑則對於黃捷加入民進黨樂觀其成，但認為她會先將目標放在連任議員，不會那麼快有進一步動作。

此外，對於罷捷團體以存證信函要求辯論，黃捷昨回應，大家一起照規矩做事，罷捷團體從頭到尾都本末倒置，沒搞清楚法律規定，現在卻用這種方式威脅，也造成困擾。

資深媒體人謝寒冰則在新聞大白話節目中笑說，「這是什麼威脅啊」，只是邀請她辯論，要不要參加可以自己決定，徐尚賢是罷捷團體的發言人，當然可以找黃捷辯論，而黃捷也有權利拒絕，造成不了什麼困擾。

謝寒冰認為，黃捷想造製造一種氛圍，反對她的一定都是挺韓、居心叵測的人，但黃捷應該捫心自問，陳其邁上任到現在，有沒有履行市議員的義務，有沒有像過去監督韓國瑜這樣監督陳其邁，沒有雙重標準嗎？人家的指控是錯的嗎？

(中時新聞網)