富邦悍將今日公布網羅多明尼加籍投手優瑪（Yomar Flande Concepcion）簽下測試合約，首創「育成洋將」，其實日職早在15年前就有育成洋將規定，不少台灣選手旅日就是從「育成洋將」開始，其中宋家豪、林羿豪等人都曾是一員。

日職從2006年開始建立「育成選手」制度，育成洋將也隨之誕生，該年才剛國中畢業的林羿豪就獲得讀賣巨人的賞識，簽下育成球員契約，也是台灣第一位日職育成選手。他於2010年首度升上日職一軍，不過之後上場空間遭到壓縮，於2013年季後遭釋出，而後返台加入中職，目前效力富邦悍將。

在日職的「育成台將」要屬宋家豪最成功，他在2015年季後與樂天金鷲隊簽下育成選手合約，2017年就被列入支配下名單，並在同年達成生涯初登板，目前仍是樂天隊重用的後援投手，2019年還投出生涯最多的24次中繼點。

過往有不少台將曾簽下育成合約，不過例如張奕就不算育成洋將，他在日本就讀高中、大學，已被視為本土球員，後來在2016年育成選秀會上落得歐力士第一指名，並於2019年升格為支配下選手。

陳偉殷則是於2004年與中日龍簽約，只是後來一度因為傷勢改簽育成選手合約。而陳冠宇一開始也是獲得橫濱灣星隊支配下選手合約，不過後來改簽育成選手合約，之後又重新升格至支配下名單。

目前仍在日職的「育成台將」為王彥呈，他於2019年與樂天簽下育成選手合約，是繼林英傑、林恩宇、宋家豪後隊史第4名台灣人，目前仍朝成為支配下選手努力。

(中時 )