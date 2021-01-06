罷免市議員王浩宇投票日逼近，國民黨黃國園黨部主委蔡忠誠6日號召支持者衝高投票率。他說，黃國園黨部投入與罷王總部分進合擊，邁入三階段加強傳統陸戰，以組織動員能量在龍岡、自立及華勛地區加強宣傳，他也預估這次罷免投票率約3成至3成5，不論支持罷免與否，都呼籲民眾出來投票。

蔡忠誠指出，罷王活動對人民來說是一場難得的公民教育，過去大家懂得選舉，但對罷免卻很陌生，民主就是人民作主 ，對於不適任者也要用人民手上的選票罷免，對整個社會風氣也有正面意義 。

他說，黃國園黨部與罷王總部各有分工，但還是以罷王總部為主，黃國園黨部主要以組織動員和陸戰分進合擊，除舉辦10場與民座談會，近期每天都有志工在中壢區幾個重要路口舉牌發文宣，黨部也會發函提醒黨員透票。

對於罷王過關目標，蔡忠誠以「審慎樂觀」四個字說明，近日天晟醫院外牆上掛出的罷王醒目看板也是國民黨出資，他指出，就是要讓中壢人知道這就是國民黨的「態度」。

(中時 )