台灣傳統的喜宴辦桌，隨著時光不同，菜色也一直在變，一名網友表示，小時候跟著家人吃辦桌，最後除了水果還有一道壓軸甜點，照片曝光引起一堆「大齡」網友暴動，狂喊：「超級懷念」！

這名網友在PTT發文指出，小時候吃辦桌，最後除了水果還有一道古早味甜點「漢堡冰淇淋」，他感嘆「現在吃喜宴都看不到了，吃過的現在應該都30以上了吧？」想詢問大家有沒有辦桌吃漢堡冰淇淋的八卦？

網友PO出一款古早味的辦桌甜點「漢堡冰淇淋」，問有沒有人吃過？(圖/截自PTT)

照片曝光後引起不少網友暴動，紛紛回應「古早味欸」、「印象中就是吃這個，比什麼哈根達斯好」、「南部流水席都是」、「有的還是義美銅鑼燒冰淇淋，更好吃」、「減低甜味」、「很喜歡這個，因為有人不吃可以多吃一個」、「超懷念」、「這真的好吃」。

綜合眾多網友意見，這道漢堡冰淇淋的「古早味」和「淡淡的甜味」最令人懷念，有紅豆及香草口味，外皮像餅乾，內餡則夾著有點甜又不會太甜的冰淇淋，有人認為味道很棒，比現在某些大廠牌的冰淇淋好吃，因為沒那麼死甜。

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(中時新聞網)