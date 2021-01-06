邁入2021年，除了有不少交通新規開始實施，元旦起台灣也放寬開放萊豬（含萊克多巴胺）的美豬進口，讓不少人擔憂會否吃到萊豬製造而成的食品，例如滷肉飯、水餃等，會危害健康。如果你也有類似困擾，事實上透過相關工具就可以進一步查詢，避免購買到萊豬，或是非台灣豬。

一、農委會已推出官方版「台灣豬證明標章地圖」

因應不少店家發起的「台灣豬」活動，農委會也已經推出官方版「台灣豬證明標章地圖」，消費者們透過電腦、平板、手機等載具，以瀏覽器連上網站，就可以進行查詢。網站可運用GPS定位查詢到所在地點鄰近的店家，確定是否販售台灣豬。

消費者可以直接放大或縮小地圖，即可查詢販售台灣豬的店家名稱、地址、電話，跟營業相關資訊。也可直接在網頁的搜尋框內，查詢指定店家。或是可透過點選網頁右上角的TGOS按鈕，輸入地址來進行查詢。或者也可以點按TGOS按鈕左邊的「地理書籤」功能，透過縣市行政區的分類進行查詢。

二、民間版台灣豬證明標章地圖

民間版推出的台灣豬證明標章地圖，則也是來自農委會的資料，顯示通過行政院農業委員會標章，是販售台灣豬的餐廳。查詢地圖上顯示的店家時，結合了Google Maps、Bing、Herr WeGo導航功能，是民間版地圖的特色。若要進行搜尋，可點選右側齒輪圖形進行關鍵字搜尋，嚴格來說在搜尋功能上比官方版略弱一些。但若經常搭配使用導航來查詢店家的話，民間版地圖就比較好用。

三、傳統市場豬肉原產地也可以查

如果是習慣到傳統市場購買豬肉的朋友，也不用擔心。可透過國產生鮮豬肉追溯標示查詢網站（farm.naif.org.tw）進行查詢。透過該網站，或是掃描傳統市場中攤商所公布的網站 QR Code，輸入攤商公布的拍賣編號，或是屠宰編號，即可查詢到原產地，購買起來更為安心。

(科技)