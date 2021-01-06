香港警方6日早晨以涉嫌違反「港版國安法」為名，拘捕逾50名泛民主派人士，服刑中的前香港眾志祕書長黃之鋒住所也被搜查。此外，包括蘋果日報、立場新聞等支持泛民立場的媒體也被要求應交出相關文件，市場認為這是另一波「秋後算帳」。陸委會譴責其壓迫民主人權行徑，即將接掌美國的拜登政府官員亦表態抗議，強調將與港人站在一起。

陸委會6日發出新聞稿稱，「港版國安法」動輒以顛覆國家政權罪打擊民主人士，突顯香港「基本法」對港人權利的保障形同具文，形容惡行惡狀令香港由「東方明珠」，變成觸目驚心的「東方煉獄」。陸委會稱，假如香港民主自由持續淪喪，並影響國際金融中心地位，對大陸無半點好處，呼籲相關方面審慎收斂。

另外，香港信報報導，被拜登提名擔任國務卿的布林肯（Antony Blinken）也對此表達立場，指該事件侵犯敢於主張普世權利人士，強調拜登政府與港人站在一起，反抗北京鎮壓民主。

香港警方國安處6日拘捕逾50人，指其涉嫌參與2020年7月民主派舉行的立法會初選，觸犯「港版國安法」顛覆國家政權罪。另，香港警方並向蘋果日報、立場新聞、獨立媒體等部分曾舉辦初選論壇的媒體辦公室，發出法庭的文件交出令，要求在7天內交出相關文件。

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