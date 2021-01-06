導電漿料大廠勤凱科技（4760）公告12月營收為1.24億元，年增率69.46％，為連續四個月創下單月歷史新高；合計2020全年營收為12.14億元，年增105.96％，全年營收也創下歷年最高紀錄。

勤凱董事長曾聰乙表示，被動元件整體需求大幅成長及新增應用於電阻的導電銀漿產品，加上公司跨入太陽能產業有成，2020年公司營運豐收，在5G發展趨勢下，5G手機、AI、車用電子需求推動下，被動元件市場規模將進一步擴大，勤凱與國內被動元件大廠有緊密的合作關係，更打入韓國客戶，對2021年的展望依舊樂觀。

勤凱深耕導電漿料市場多年，以快速、彈性的生產製程，客製化產品的競爭優勢，獲得客戶信賴，並與客戶共同開發新產品，公司營運規模得以持續擴大。2020年為勤凱跨入新成長階段的起始，單月營收突破億元大關，除了被動元件客戶訂單成長以及新產品與新客戶的加入，太陽能背銀導電漿量產，兩大主力產品出貨成長，推動公司業績大幅成長。

(工商 )