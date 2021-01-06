因船期因素，聚陽(1477)2020年10、11月訂單遞延出貨；到12月恢復正常，加上部分急單加持，去年12月合併營收21.56億元，月增22.4%、年成長1%，已恢復成長軌道；聚陽指出，Target、GAP等主要客戶，下單動能漸恢復，樂觀預期今年營運成長性。

受疫情影響，聚陽2020年全年的合併營收249.24億元，年減7.9%。

第四季一向是聚陽季節性營運淡季；聚陽指出，傳統淡季，加上受到原物料價格影響與新台幣匯率走勢強勁，整體營收表現不如預期。不過在「擇優出貨」、平均單價提升下，202年第四季的獲利表現仍會優於營收。

對於2021年的營運看法，聚陽指出，2020年下半年開始，Target、日本迅銷、GAP等主要客戶，下單動能漸強，目前手中訂單能見度已到第二季。

市場指出，新冠肺炎疫情衝擊全球紡纖供應鏈，並由大陸等地，移往東南亞地區，全球品牌服飾廠，基於節省成本、降低庫存的壓力下，紛採「 集中採購、一站式購足」的下單方式，急單、少量多樣的訂單，讓紡纖供應鏈出現「大者恆大」趨勢，此趨勢有利聚陽接單。

除此之外，疫情改變民眾消費習慣，電商消費成長，加上品牌廠因應庫存調整，急單增加，市場指出，聚陽也因具備營運規模及快速反應能力，2021年的電商訂單及急單量也會增加。

為滿足客戶需求，聚陽2021年將展開海外生產基地的擴產，包括南越、北越、印尼等主要生產線都有擴充產能計畫。市場估，聚陽今年產能增幅約20％至30％。

(工商 )