土耳其籍男星吳鳳來台發展多年，2015年成為台灣女婿，婚後與太太生下2個寶貝女兒，昨（5日）是夫妻倆結婚6週年紀念日，雖然一開始兩人都忘了，但他仍不忘向老婆甜蜜告白：「等到結婚60週年的時候，會和現在一樣很愛她」，立刻閃瞎一票網友。

吳鳳透露1月5號是結婚6週年紀念日，由於兩人忙著帶孩子環島，完全忘記這個重要日子，但也感性透露6年婚姻路走來的心聲，坦言這段婚姻過的相當精彩，兩個不同的人為了共同目標打拼，彼此互相學習一起成長，這種感覺可說是無價之寶，而老婆在他眼中扮演愛人、家人、導師等各種角色，尤其現在還多了兩個寶貝女兒，因此向老天許願：「給我們一個健康的人生，我才能多多欣賞她跟我一起的日子」。

吳鳳表示6年婚姻不算很長，但他答應老婆60週年的時候，也會跟今天一樣很愛她，此外更嘴甜表示：「6年前的今天，我跟老婆簽了人生最長的合約，而且這個合約我永遠不想要到期，直到我離開地球」。

對此網友也紛紛獻上祝福：「6週年結婚快樂，要一直幸福下去到永遠喔」、「6週年快樂，你們真的是模範夫妻。讚讚讚」、「一句真心的告白完勝鮮花大餐，要一直幸福下去喔」。

(中時新聞網)