大陸《環球時報》記者付國豪在香港機場遇襲案6日宣判，畢慧芬等3人參與暴動及傷人罪成，29歲被告黃逸豪2項罪名不成立。

據香港東網報導，付國豪2019年8月在香港機場遭人禁錮和襲擊，自稱「佔旺女村長」畢慧芬等4人被控暴動、非法集結、非法禁錮、對他人身體加以嚴重傷害等共8項罪名。案件早前經審訊後，今日在區域法院裁決。

畢慧芬等3名被告被裁定暴動及襲擊致造成身體傷害等罪名成立；至於案中第4被告黃逸豪，則被裁定非法集結及非法禁錮2罪不成立。

本案4名被告分別是賴雲龍(20歲)、畢慧芬(23歲)、何家樂(29歲)及黃逸豪(29歲)。賴雲龍、畢慧芬及何家樂被控暴動罪；黃逸豪則被控非法集結罪。黃逸豪及畢另被控非法禁錮罪。賴雲龍、畢慧芬及何家樂另被控對他人身體加以嚴重傷害罪。眾被告否認上述控罪受審。

法庭今日裁定有關暴動、非法禁錮罪名成立，付國豪的傷勢未及對他人身體加以嚴重傷害控罪的標準，法庭改判賴雲龍、畢慧芬及何家樂襲擊致造成身體傷害罪成。

而第4被告黃逸豪則因法庭無法肯定當日他身處現場，針對他的控罪全部不成立。

本案發生於2019年8月13日晚至14日凌晨，在香港機場一號客運大樓離境大堂。控方指付國豪當晚先被一名黑衣男子拍打了一下，之後被群眾包圍，有被告及在場人士指他是「間諜、公安、假記者及警察」。

繼而付國豪被人毆打及禁錮，有人使用羞辱性語言謾罵他，有人向他淋水潑水，更有人試圖當眾脫去他的褲子，又用膠索帶將他綁在行李車上。最後救護員到場將付國豪送往醫院，付國豪於翌日上午返回內地，在深圳一間醫院留醫3天。

付國豪稍早前由大陸赴香港做證，指示威者當日將他禁錮毆打是不對的，也不會令他感到羞辱；付國豪認為自己支持香港警察這件事是光明正大的，當晚他說了一句「我支持香港警察，你們可以打我了」。

而賴雲龍於案件開審前已承認普通襲擊付國豪，及阻礙救護隊執行職務，何家樂承認持有攻擊性武器。

(中時 )