高端疫苗(6547)COVID-19疫苗啟動臨床二期，北中南多點佈局加速收案，預計招募3,700名受試者，目標在今年3個月內完成所有受試者收案，在今年5、6月時完成臨床試驗，並在第二季申請緊急使用授權(EUA)。

高端總經理陳燦堅說，公司的MVC-COV1901二期臨床試驗堪稱台灣史上規模最大、執行時程壓力最趕的二期臨床，極具挑戰性。高端找了台大醫院、台北榮總、三軍總醫院全台共11間醫院共組優秀的臨床試驗執行團隊，期望在多個臨床試驗中心同步進行收案，可縮短整體試驗執行時間，目標於第二季提出緊急使用授權(EUA)申請上市，優先供應國內優先族群施打。

關於一期臨床試驗的結果，計畫主持人謝思民醫師指出，據期中分析結果顯示，高端MVC-COV1901疫苗疫苗安全性與耐受性非常好，所有受試者均沒有出現與疫苗相關嚴重不良反應，也沒有一位受試者出現發燒症狀，僅有常見的注射部位疼痛等輕度反應。而疫苗產生的抗體力價亦達到標準，在施打第二針後的血清陽轉率達100%，顯示疫苗的免疫生成性良好，且與國際大廠領先開發案具可比性。

高端的MVC-COV1901疫苗技轉自美國國衛院(NIH)，美國NIH同時將mRNA平台技轉給美國Moderna公司開發新冠肺炎疫苗mRNA-1273，該疫苗的保護力達94.5%，已於12/18取得美國緊急使用授權上市。基於姊妹疫苗的優異免疫表現，加上高端一期臨床試驗的免疫原性表現良好，各界對高端MVC-COV1901疫苗開發案有相當信心。

(時報資訊)