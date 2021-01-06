電子零組件廠—信邦(3023)自結去年12月合併營收為20.36億元，較11月減少3.05%，累計2020年第4季合併營收61.4億元，季增3.66%，創下單季歷史新高，信邦深化MAGIC五大領域佈局，將產品朝智慧化及無人化延伸，信邦董事長王紹新表示，隨著各產品客戶佈局發酵，今年營運可望較去年兩位數成長。

受歐美年末假期及年度盤點客戶端庫存調整所影響，信邦去年12月合併營收20.36億元，月減3.05%，年成長54.66%，累計去年第4季合併營收為61.4億元，季成長3.66%，年成長49.35%，創下單季歷史新高；累計2020年合併營收為219.19億元，年成長20.62%，創下歷年新高。

信邦表示，自2012年以來，公司合併營收已連續9年改寫營收歷史高點紀錄，2020年每月營運表現，計有7個月改寫單月營收歷史高點紀錄，9月合併營收首次超越20億元，已連續4個月營收都維持在20億元以上，且MAGIC 5大產業全年度之銷售相較於2019年同期，醫療及健康照護產業成長16.7%、汽車產業成長16.27%、綠能及節能產業成長39.98%、工業應用產業成長7.86%、通訊及電子週邊產業成長17.86%。

在產業別的銷售分佈，綠能及節能產業佔30.56%；通訊及電子週邊產業佔合併營收26.78%；工業應用產業佔25.24%；醫療及健康照護產業佔8.92%；汽車產業佔8.5%。

新冠肺炎疫情引發全球關注醫療產業、各式無人化及自動化應用均以加速推進中，綠色經濟也持續受到重視，目前信邦已有針對智慧監護儀器所設計的連接線組，在自動化生產及物流領域也開發倉儲機器人、智慧背心、無人商店及無人送貨飛機等相關產品之連接線組；因應未來自動駕駛的需求，設計LiDAR模組所需的連接線組；在智慧城市中布局下水道智慧電力系統監測所需之連接線組，在電動自行車綠色產業方面，推出自行設計之VCU方案，以應用於電力輔助自行車，同時也設計出應用於風力發電機組之感測器及超聲波驅鳥器等，成為各大客戶主要供應商。

王紹新表示，隨著各產品客戶佈局發酵，今年營運可望較去年兩位數成長。

信邦今年營運可望再創新高，股價及市值也跟隨業績攀升，今天收盤股價232元，再創掛牌新高價。

(時報資訊)