2020年一場新冠肺炎疫情，徹底翻轉全球的生活樣貌，不僅對社會經濟造成衝擊，有些人的工作型態隨著產業消長也被迫轉型、甚至沒了工作。然而，在這一波疫情當中，隨著全球供應鏈重組，工程師成為少數逆勢成長的職務類別之一，許多科技大廠紛紛釋放職缺，人才需求量倍增。

受疫情影響 工程師轉職潮明顯增加

根據104人力銀行的就業供給需求分析，軟體設計工程師於2020年11月的求職人數統計為7071人，而同期工作機會則高達22730個，表示每個求職者有3.33個工作機會，呈現粥多僧少的情形。

而就勞動部109年第三次人力需求調查來看，疫情帶動半導體、資通訊及5G應用升溫，其中包含電子零組件、電腦電子產品等製造業，預計增加一萬四千多名人力，為所有產業別之最。

許多人看見這股趨勢，紛紛投入轉職工程師的行列。程式教育機構「五倍紅寶石」創辦人高見龍分享，學院開辦兩年以來，招收情況一直不錯，但或許是受疫情影響，2020年下半年學員報名情況明顯更加踴躍，一期25名學員迅速滿班。學員年齡普遍落在23至30歲左右，背景則包含老師、咖啡師、拉麵師傅等等，最近更有受疫情衝擊的導遊前來報名，尋求轉職機會。

疫情催生出宅經濟商機，也間接帶動軟體工程師的需求，又以電商、物流、虛擬貨幣或新創公司對人才的需求最為迫切。高見龍表示，大部分學員皆在結業後兩個月內找到工作，最新一期結業學員的就職率高達九成。他舉例，像是智慧開店平台Shopline、為電商提供國際物流解決方案的平台Easyship，皆大肆招兵買馬，已經有幾位學員順利錄取到職。

三大關鍵能力 助工程師轉職

想轉職成為一名工程師，高見龍提出三大必備關鍵能力。首先是敢於發問、從錯誤訊息中找答案的能力。他認為，即使是零基礎、半路轉職，寫程式的技巧不見得會輸給資深工程師，然而差別關鍵在於解題能力。他強調只要願意發問、找出問題，就能伴隨著技能的熟練度增加自信心。

其次，是隨疫情影響、日後會更趨普遍的遠距工作及自律能力。他認為，這場疫情確實讓更多企業老闆體認到，原來在家工作是可行的，工程師只要懂得自律並適時回報進度，專案照樣可以持續進行。

對此，104資訊科技資深副總經理暨人資長鍾文雄分享，104將自2021年開始實施資訊工程師一周在家上班兩天的措施，如何透過視訊、遠距溝通交付任務，將成為工程師必須具備的能力。此外，英語能力也是工程師必備能力之一。因為寫程式，工程師普遍都具備不錯的英語能力，然而如果能進階使用英語溝通，就會擁有更多機會，進入外商或是前進海外就職。新加坡獵才科技新創 Glints於2020年第三季人才招募趨勢報告顯示出，台灣對遠端工作感興趣的求職者超過兩萬人，其中又以軟體工程師居冠。

最近剛從五倍紅寶石結業的莊元瑀，就是順利轉職軟體工程師的最佳實例之一。五年前從彰化師範大學化學系畢業後，擔任國中理化代課老師，發現自己多年來在教課之餘沒有多餘心力進修、自我精進，便毅然決然退出教育體系，報名為期三個月的程式教育培訓班，並抱持著沒有退路的心情全力投入學習。

結業後她錄取以提供個人錢包、企業應用等數位貨幣解決方案為主的軟體開發公司泓科科技，負責網頁開發。她興奮表示，非常喜歡現在的生活，因為每天都有明確的任務要執行、充滿挑戰。

莊元瑀指出，「很多人覺得工程師就是面對電腦，不用跟人家溝通，其實這真的錯得很離譜。」她笑著說，其實工程師非常需要與人溝通、團隊合作，才能做出符合雙方預期的成果。此外，她認為時間管理和求知欲也很重要，如果沒有做好時間管理，很可能會拖累團隊進度。

文／張秋蓮

(中時新聞網)