女星元元（吳婕安）近年常在各大熱門綜藝節目出現，甜美可愛的外表又像個傻大姐，因此被網友封為「呆萌女神」，每每在節目中的表現都讓她圈粉無數；最近她卻突曬鑽戒照，自曝被求婚，掀起熱烈討論外，她的好友們更開心地要她趕快嫁了。

昨（5）日深夜元元在IG曬出一張大多數女生都夢寐以求的鑽戒照，驚喜表示「今天有人說要娶我了…我該嫁嗎？」，看起來像是跟大家報告好消息，但她沒有多做解釋；畫面中只有一個首飾盒裡面有一只亮晶晶的鑽戒，還是知名精品品牌，不免讓人好奇「有人」是誰。

最近元元突曬鑽戒照，自曝被求婚，掀起熱烈討論。(圖/ 摘自元元吳婕安IG)

而特別的是，元元的演藝圈好友們態度一面倒喊嫁，「我是你（妳）就嫁了」、「嫁」、「嫁，我直接怒當伴郎一波」、「我當伴娘」、「嫁吧」；粉絲看到女神被求婚，也給予祝福，「只要妳幸福就好了」、「大顆一點的話可以嫁」、「嫁了，嫁了，終於嫁了」、「是哪個男生這麼幸運」。

元元原本是網拍模特兒，後來也當起YouTuber，在2018年參加節目《綜藝玩很大》，可愛外型和呆萌個性讓她受到關注，開始踏入演藝圈，上過許多熱門綜藝節目，人氣相當旺；元元在2018年、2019年都有推出寫真書，引起粉絲們瘋狂搶購。

(中時新聞網)