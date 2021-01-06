2018年5月，一名身高170公分、面容姣好的女子，陳屍台北市中山北路住處。警方在命案現場搜出空酒瓶、童軍繩、1張遺書，並逮捕一名男子。原來死者是17直播的直播主邱喬琪，而男子則是她的前男友廖晏霆。

廖晏霆自稱不滿在17直播工作的前女友到酒店上班，賺錢不孝敬父母，竟去牛郎店揮霍，他為挽回女友，自己也下海當牛郎，不甘心付出這麼多，才打算共赴黃泉。不過，廖男後來改口，稱純粹是想要女友傾聽他最後話語，拉扯中，不小心刺中女。

邱喬琪身高170公分，面容姣好，廖晏霆則自稱網拍潮鞋為生，與邱女是高中同學。（翻攝臉書）

邱喬琪身高170公分，面容姣好，除在酒店工作，並在「17」直播兼差直播主經營人氣，粉絲有約1萬6000人。27歲廖晏霆則自稱網拍潮鞋為生，與邱女是高中同學，兩人交往3年，因不滿邱到知名便服酒店上班而分手。

案發後邱喬琪堂姊在臉書社團PO文憤怒表示：「廖男就是個王八蛋，之前死賴我妹家不走，家當都放在垃圾袋還不要臉賴在我妹家，重點還叫過外送妹到我妹家幹那擋事！這種人可以判他死刑嗎？」。

廖晏霆（中）不滿女友至酒店上班，還把賺來得錢拿去牛郎店揮霍，兩人分手後他仍苦苦糾纏，前晚持刀闖入邱女住處砍殺行凶，警方依殺人罪送辦。（中時資料照 胡欣男攝）（禁止酒駕，飲酒過量，有害健康）

檢警調查，廖男買了水果刀、童軍繩和小瓶威士忌，闖入邱女公寓躲樓梯間喝酒壯膽，準備行凶。晚間約7時，見邱女出門，衝上前堵人，邱嚇得叫救命，住同層公寓的閨蜜聽聞呼救聲，兩度報案稱：「那人拿刀要砍我朋友，快來救人！」

警方趕抵逮捕廖男，邱女已死亡，警方搜出空酒瓶、童軍繩和1張遺書。廖聲稱，殺女友後計畫殉情，遺書內容則描述感情波折，「平凡感情，以為遇到寄託，認真付出，沒想到老天捉弄。」他更指女友被幾名閨蜜帶壞，「做鬼也不會放過這些閨蜜。」

台北地院一審依殺人罪將廖男判刑15年、褫奪公權7年；高等法院二審改判無期徒刑，上訴最高法院遭駁回，無期徒刑定讞。

邱女父母另提民事求償，台北地院判廖男應賠償共700萬餘元；邱女的郭姓房東，也不滿套房變凶宅，向廖男求償房子的交易價值減損損失，北院判廖男應賠償70萬餘元。

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(中時新聞網)