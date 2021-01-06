據路透社引述北韓官媒中央通信社（KCNA）報導，北韓最高領導人金正恩在在執政勞動黨第8次全國代表大會開幕時，坦承5年的國家經濟發展計劃上出現錯誤，幾乎在各大領域上皆未能達標，引起外界關注。

報導指出，上一次金正恩舉行全國代表大會是在2016年。在開幕前夕，外界預測他將會親自宣布新的5年經濟計劃與外交政策，而金正恩在會中指出北韓已藉著在2017年成功試射可打擊美國的彈道飛彈來強化自身權力，並透過與川普舉行一系列會談，在國際地位上也取得了奇蹟般的勝利。

不過，金正恩指出，原本在2016年宣布要加強北韓經濟自主的5年經濟計畫已執行失敗，「這項計畫在各大領域上都執行落後」。報導指出，金正恩原本尋求透過加速經濟成長與增加境內電力供給，但根據聯合國相關機構指出，北韓長期電力與糧食短缺問題，在面臨國際制裁以及新冠疫情之下，問題更加惡化。

報導稱，透過一連串軍事挑釁與大規模殘忍整肅，金正恩的領導權力早已鞏固，但如今罕見承認失敗，這對一向習慣領導人神化的北韓政府而言，是一大禁忌。不過，南韓國家戰略研究所（KRINS）外交暨安全中心主任申範澈（Shin Beom-chul）說，金正恩承認經濟失敗可能是一次策略決定，他也可藉此怪在新冠疫情上，同時打造他仍是愛戴人民的領導人形象。

(中時新聞網)