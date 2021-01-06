台灣高鐵（2633）2021「高速傳愛 助學計畫」已正式啟動，6日邀請「唐氏症基金會」30多位唐氏症青年參訪「台灣高鐵探索館」，參訪開始前，唐氏症青年們特別在高鐵運務大樓舉辦一場溫馨義賣活動，現場展售親手製作的各式美味餅乾及精緻禮盒，獲得高鐵同仁的熱烈響應。

台灣高鐵並呼籲大眾響應「高速傳愛 助學計畫」，共同關心遲緩兒早期療育，讓需要幫助的孩子們都能獲得專業的關懷與照顧。

2021台灣高鐵「高速傳愛 助學計畫」即日起至3月2日止開放旅客及社會大眾捐款，能夠利用高鐵列車座位網袋內的捐款信封、車站捐款箱踴躍捐款，也可透過手機掃描捐款信封上的QR Code完成線上捐款。

旅客每月定期捐款500元（滿12個月）或單筆捐款6,000元，還可獲得「高鐵與印花樂聯名小背心袋」一個，期盼匯集各界善款，讓溫暖隨著高鐵列車無限傳遞。

唐氏症青年們在高鐵運務大樓的義賣活動上，設置「愛不囉嗦」小攤位，同時化身為熱情洋溢的銷售員，推薦手工香皂禮盒及健康好吃的手工餅乾等商品，高鐵員工也發揮愛心踴躍認購，當天全數收益將交由唐氏症基金會作為早期療育計畫之用。

義賣結束後，青年們步入台灣高鐵探索館，立刻被眼前以藍晒圖展現世界火車演進史的互動式大型電子螢幕深深吸引。隨後在高鐵人員帶領下，逐一參觀各項見證台灣高鐵從無到有的珍貴文物，再穿過波浪層疊的裝飾走廊，彷彿走入時光隧道，認識高鐵的精采故事。館內1:1的高鐵車頭模型以及擬真駕駛艙，更讓青年們印象深刻，每個人興奮的坐在擬真駕駛艙內，細細操作各項按鈕與把手，想像及體驗擔任高鐵列車駕駛員。

台灣高鐵自2010年起，每年定期推動「高速傳愛 助學計畫」，11年來累計募得善款逾新台幣1.39億元，幫助超過2萬5千名需要幫助的學童安心學習、快樂成長。

台灣高鐵表示，每一分捐款都將帶給需要早期療癒關懷的遲緩兒最即時的幫助，希望匯集旅客愛心，一起成就更美好、溫暖的台灣。

(工商 )