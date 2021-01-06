張華坤（左）和日本名導三池崇史合作廿餘年，都是片場拼命三郎（城市電影公司提供）

威尼斯影展金獅獎電影《悲情城市》製片張華坤上周六因肺腺癌辭世，告別式將於明（7）日舉行，與他相識合作長達26年情誼的日本名導三池崇史，因疫情不克來台致意，特別透過友人傳來感人至深的悼文，內容就和他的電影風格般直接有力，三池推說他不會哭，但看過悼文的影圈好友，都被這段鐵漢導演獻給鐵漢製片的話給弄哭了。

三池崇史的悼念文如下：

「致遠行的張先生 -- 張大哥華坤，您的遠行我沒有落淚。因為我知道我如果落淚，您會罵我說：「有時間難過的話，怎麼不用來拍電影！」在我心中您是最棒的製片人、也是最值得尊敬的男子漢！謝謝您！」

（日文原文：旅立った張さんへ，張華坤兄さん。俺は泣かないよ。「泣いている暇があるなら、映画を撮れ！」と貴方に叱られるからね。『最高のプロデューサー』そして、『最高の男』でした。ありがとう。）

風格鮮明的日本暴力美學名導三池崇史，被國際影壇譽為亞洲昆汀塔倫提諾，早在1994年尚未有大銀幕電影作品前，來台拍攝的錄影帶片《修羅的啟示：保鑣Mr.牙》（1994），就由張華坤擔任台灣製片，兩人在片場都是拼命三郎的個性，從此一拍即合，每次三池來台拍片都要找張華坤當製片，而張華坤也因此引介許多台灣演員如：李立群、戎祥、高明駿、高捷、戴立忍等人參與三池執導的日片演出。

三池向來以拍片的拼勁有名，一年可執導4到5部電影，2002年更創下一年內推出7部電影的紀錄。如此的能耐，最重要的就是拍攝現場的效率，在他心中，張華坤帶領的台灣製片團隊，總是能使命必達，讓他安心創作。如2013年的日片《十億追殺令》，大手筆將台灣高鐵台南站陳設為日本新幹線車站，佔了全片四分之一的場景。當時三池向日本大製作公司指名，一定要找張華坤協拍，因為三池相信，如此煩瑣協調又需高度保密的拍攝任務，只有找他才能安心。

《十億追殺令》入圍當年坎城影展競賽，男女主角大澤隆夫、松嶋菜菜子在坎城記者會上，還特別感謝台灣的協助，讓此片得以順利拍完。

李立群曾演出三池1997年來台拍攝的第一部大電影《雨狗》（日本片名《極道黑社會》），昨晚他讀到三池的悼文十分激動，他說這是鐵漢導演獻給鐵漢製片的悼念，他永遠記得當年拍片現場上，三池與張華坤聯手克服各種拍片困難的拼勁。憶起張華坤他說：「我們是在生命中最熱誠的年輕歲月就結識的朋友，一交30多年，沒想到華坤這麼快就走，從我得知他走了的消息到現在，生命中就好像少掉一塊什麼」

榮獲12座金馬獎定的台灣影壇錄音大師杜篤之，憶起張華坤說：「他是我心目中最講義氣，夠意思的朋友。台灣電影聲音的演進也都是因為坤哥的支持而得以完成，第一部現場同步錄音，第一個杜比立體聲，第一個杜比環繞音效，第一個杜比數位聲音，種種都是因為 坤哥。」

杜篤之說，早期台灣還沒自己的杜比混音棚年代，「坤哥」就支持我們到日本錄音室混音，常看到他用混混流氓式的日語跟日本朋友，溝通弄得大家很開心！「我何其有幸參與了坤哥製作的大部分電影，受他照顧，他做事嚴謹但不拘小節，做人守信從不虧欠，做朋友誠懇義氣，每次碰到新的事物新的要求改變，他總是能有辦法克服萬難，成就我們的期望,對我們來說是一個重要的依靠與支住 。」

當年隻身來台以《戲夢人生》日文翻譯入行的日本製片小坂史子，與張華坤相識27年，前天也從東京傳來悼文：「從你身上，我學到的一個原则就是：人要為自己的尊嚴而活。我永遠記得有次你跟日本合作的製片起衝突，你直接回絕對方不合理的要求說：『我被打死都不會出賣我的導演，拍好的素材不會給你的！』坤哥，謝謝您！」 張華坤告別式將於明（7）日下午在臺北市立第一殯儀館一館永愛廳舉行。

(中時 )