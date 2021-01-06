英國專案採檢報告。(圖/指揮中心提供)

英國變種病毒侵台再增2例，累計已有4人感染變種病毒，對此，華航及長榮皆宣布，取消下月飛往倫敦的航班。考量到英國疫情狀況，華航將取消2月台北往返倫敦所有航班，後續將依市場需求及疫情狀況調整航班計畫。

指揮中心今在記者會上宣布，又從有英國旅遊史的216人回溯採檢中，驗出2例英國變種病毒株，為案793英國籍30多歲男性，以及案799英國籍70多歲男性，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，去年11月至今共有13例英國移入確診個案，但多數是輕症，只有1例是重症使用呼吸器中，患者是感染變種病毒的70多歲老人。疫情指揮中心指揮官陳時中表示，現在還有7人待採檢，目前全台累積4例英國變種病毒個案，分別為案791、792、793及799，其中案799為重症，使用呼吸器。

案799本身危險因子多，包括年紀大、心血管疾病、肥胖，都有可能是導致重症的原因，但目前患者情況穩定。陳時中也說，這名個案罹患重症並非是因為感染到變種病毒，而是其他危險因子所致。

(中時新聞網)