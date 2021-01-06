餐飲股再添新兵，以經營手搖飲品牌「歇腳亭」崛起的聯發國際將於明（7）日登錄興櫃交易，每股參考價132元，今年將以同步提升營收及獲利、擴大規模、拓展新事業等三大策略並進，預計今年底前轉上櫃，屆時將與六角、雅茗-KY並列手搖三雄。

聯發國際表示，雖受新冠肺炎疫情衝擊，但去年下半年營運逐漸回穩，即便近期美國因新冠疫情肆虐，但生意還是不錯。展望後市，聯發國際董事長鄭凱隆說，將主攻美國、東南亞及台灣市場，拓展歐洲及進軍全球各領域量販通路布局。

聯發國際1992年以創立「歇腳亭」起家，透過加盟方式於全台連鎖發展，2010年進軍香港展開國際布局，截至去年11月已進軍全球16國、門市超過323家。2018年跨足餐食領域，陸續開出自創馬來西亞餐廳品牌「MAMAK檔」及「甘榜馳名海南雞飯」。

歇腳亭在2010年插旗香港後，2011年進軍杜拜，並陸續簽訂澳洲、汶萊、馬來西亞代理合約，拓展東協市場。2013年進軍美國及加拿大市場，2019年與日本迴轉壽司品牌壽司郎聯名合作，於500間壽司郎門市販售「會發光的珍奶」引爆話題。

聯發國際去年與壽司郎合資設立子公司日本歇腳亭，由壽司郎持股70％、聯發國際持股30％，同年8月於東京新宿丸井百貨本館開出首店，搶占日本茶飲市場商機。今年則攜手義美合作推出「紅豆粉粿珍珠冰棒」，亦創下百萬銷售佳績。

歇腳亭截至去年11月底全球共323家門市，在疫情衝擊下仍淨增2家。其中，以美加合計達115家最多、東南亞95家居次，香港48家、澳洲45家、台灣10家、新加坡7家，其他共3家。其中，營收貢獻以美加達48％、香港達20％為主力。

鄭凱隆表示，會維持「根留台灣、獲利全球」策略，持續創造孵化台灣流行飲品、海外市場跟隨上市，複製美中至美西的發展獲利商模，加強跨業通路發展及商品開發，亦將透過品牌通路跨業合作開發聯名販售，藉此拓展新事業。

(中時 )