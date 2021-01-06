桃園市民進黨籍議員王浩宇罷免選舉將於1月16日登場，國民黨下午邀請罷王領銜人唐平榮赴中常會分享這一路走來的心路歷程，黨主席江啟臣聞言後呼籲中壢地區的民眾，無論支持罷王案與否，都應該踴躍出來投票，透過投票表達意見，徹底展現公民意志。

罷免王浩宇選舉將於1月16日投票，桃園市選舉委員會上午舉行公辦電視罷免說明會，王浩宇未出席，僅表示不回應，罷王領銜人唐平榮批評，王浩宇沒有膽接受人民的挑戰。

國民黨下午邀請唐平榮赴中常會進行「從罷免及公投做起，讓公共事務回歸人民意見」專題演講，唐表示，由於王浩宇持續對韓國瑜造謠抹黑、操弄議題，因此他於前年3月創立罷免王浩宇粉專，指出王浩宇言論中錯誤的地方，「起初要給王浩宇警惕，沒有要發起大活動，但隨著粉絲人數向上攀升，隨之而來的社會責任，順勢發起罷免王浩宇行動」。

至於罷免宣傳的資金來源，唐平榮說，罷王總部透過嘖嘖平台募款，一開始就設定募集450萬元，最後獲得466萬元贊助，而攸關罷免的政治獻金規定尚未明文入法，因此人民就可以自由地去募集資金，有了獨立自主的靠山。

唐平榮也分享空戰、陸戰策略，直言藍軍是最有可能促成罷王過關成功的力量，但他從一開始就表明不參政的初心，更期許在民進黨完全執政下，國民黨要盡快變強，台灣的政黨政治才能平衡，且國民黨要反思要做黨員的黨，還是能夠執政的黨，同時國民黨要卸下威脅僵固性，勿在把新的東西放在舊的事物上面。

國民黨主席江啟臣聞言後十分欽佩唐平榮，罷王總部一路走來，從無到有的酸甜苦辣，不是短短幾分鐘能講完，真的不簡單。話鋒一轉，江啟臣說，罷免案告訴大家，民主制度不只是四年一度的選舉，選完之後不要忘了民眾的參與，更不要違背民意，民主包含選舉、罷免、創制、複決，這都是民眾的權利，也受到憲法與法律的保障。

江啟臣說，最重要的是，權利的行使有助於公民社會的形成，就罷免王浩宇的選舉而言，國民黨過去以來，對人民行使公民權表示尊重與支持，特別呼籲中壢地區的民眾，無論支持罷免案與否，都應該踴躍出來投票，行使公民權利，徹比展現公民意志。

隨後，中常委林金結詢問罷王過關的機率，唐平榮稱現在不能公布民調，僅透露一直以來是審慎樂觀，另一位中常委沈慶光好奇，假設結合反萊豬，對罷王選舉是加分或扣分，唐強調，他們不分黨派，只要是罷免王浩宇的目標一致，就分進合擊，若去強調其他東西，易被有心人士分化，現在國民黨、民眾黨都加入罷王行列。

(中時 )